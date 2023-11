Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kleinkraftrad entwendet

Sollstedt (ots)

Am 04.11.2023 wurden Beamte des Nordhäuser Inspektionsdienstes in die Heidenroder Straße von Sollstedt gerufen. Von dort wurde einem 38-Jährigen zwischen 03.11.23 (22:00 Uhr) und 04.11.23 (07:30 Uhr) ein olivgrünes Kleinkraftrad Cixi im Wert von ca. 250,- Euro entwendet. Dieses stand mittels Lenkerschloss gesichert auf einer Parkfläche in der Straße. Strafanzeige wegen Besonders schwerem Fall des Diebstahls wurde entsprechend aufgenommen.

Etwaige Hinweise aus der Bevölkerung, welche im Zusammenhang mit der angezeigten Tat stehen, nimmt die Nordhäuser Polizei gern entgegen.

