Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zu betrunken zum Fahrrad-Fahren

Nordhausen, Hallesche Straße (ots)

Am 04.11.2023 gegen 14:35 Uhr führte ein 26-Jähriger sein Fahrrad von der Kyffhäuserstraße kommend in die Hallesche Straße. Dort fiel der Mann plötzlich vom Fahrrad und blieb bewusstlos liegen. Eine aufmerksame Zeugin wählte umgehend den Notruf, sodass in der Folge Rettungsdienst und Polizei zum Einsatz kamen, welche Alkoholgeruch an dem Radfahrer feststellten. Nachdem der junge Mann wieder halbwegs zur Besinnung gekommen war, konnte er auch erfolgreich einen Atemalkoholtest ablegen. Das Ergebnis von 2,08 Promille war durchaus beachtlich, zudem verlief ein Drogenvortest auch noch positiv auf Cannabis - hierin lag wohl die Ursache für die plötzliche Bewusstseinstrübung während der Fahrt. Da der Radfahrer ohnehin medizinisch untersucht werden musste, war der Weg ins Südharzklinikum für die Durchführung einer Blutprobenentnahme gleich doppelt geboten. Die Weiterfahrt wurde untersagt und gegen den 26-Jährigen Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr gefertigt.

