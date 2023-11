LPI-NDH: Anzeigen gegen Autofahrer

Hohenstein OT Liebenrode (ots) - Am 04.11.2023 gegen 21:20 Uhr unterzogen Beamte des Nordhäuser Inspektionsdienstes einen Pkw Opel in der Ortsdurchfahrt Liebenrode der Verkehrskontrolle. Bei dem 37-jährigen Fahrzeugführer wurde starker Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt. Ein entsprechender Test verlief mit dem Wert von 1,84 Promille positiv. Die Weiterfahrt wurde untersagt und bei dem 37-Jährigen, dessen Führerschein in der Folge auch sicher gestellt wurde, eine ...

mehr