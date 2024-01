Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Verkehrsunfallflucht in Bischofsheim

Bischofsheim (ots)

Am Dienstagmorgen (09.01.2024) kam es in der Straße In der Hochgewann, 65474 Bischofsheim zu einer Vekehrsunfallflucht. Ein Pkw der dort unmittelbar vor der Kreuzung In der Hochgewann/ Flörsheimer Straße am rechten Fahrbahnrand parkte, wurde in dem Zeitraum von 08:00 Uhr - 08:30 Uhr beschädigt. Nach erfolgter Inaugenscheinnahme des beschädigten Fahrzeuges konnten starke Verkratzungen, mit roten Lackanhaftungen, im Bereich des vorderen linken Kotflügels festgestellt werden. Weiterhin wurde der linke Außenspiegel stark beschädigt. Es ist zu vermuten, dass das Fahrzeug beim Rangieren des flüchtigen Fahrzeuges beschädigt wurde. Der Unfallverursacher entfernte sich nach dem Unfall, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Die Polizei schätzt die Schadenshöhe auf circa 3000 Euro.

Die Polizei in Bischofsheim erbittet Zeugenhinweise zum unfallverursachenden Fahrzeug und zu dem flüchtigen Fahrzeugführer unter Tel.: 06144/9666-0

Gef. Wunder, PK

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell