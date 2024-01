POL-DA: Michelstadt: Polizei zieht Auto aus dem Verkehr/Über 20 Mängel

Griesheim (ots) - Am Montagabend (08.01.) drangen unbekannte Täter im Zeitraum von 16 bis 19.20 Uhr in ein Wohnhaus in der Mozartstraße ein. Auf bislang unbekannte Weise gelangten die Täter in die Innenräume. Bei der anschließenden Durchsuchung aller Räumlichkeiten entwendeten sie Bargeld und Schmuck. Sie konnten unerkannt in unbekannte Richtung flüchten. Um ...

