Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Ober-Ramstadt: Wohnungsbrand in Mehrparteienhaus

Eine Person leicht verletzt

Ober-Ramstadt (ots)

Am Dienstagmorgen (09.01.) kam es in der Straße "Am Hohen Rain" zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus. Gegen 8 Uhr alarmierte ein Zeuge die Rettungsleitstelle Darmstadt-Dieburg, ehe diese die Leitstelle der Polizei unterrichtete. Eine umgehende Entsendung von Einsatzkräften der benachbarten Feuerwehren führte dazu, dass der Brand etwa eine halbe Stunde später gelöscht werden konnte. Die Bewohnerin der betroffenen Wohnung konnte durch die Feuerwehr aus dem Gefahrenbereich gebracht werden. Sie erlitt nach einer ersten Einschätzung nur leichte Verletzungen, wurde jedoch vorsorglich zur ärztlichen Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Es kamen keine weiteren Personen zu Schaden.

Die Brandermittler des Kommissariats 10 der Kriminalpolizei Darmstadt haben die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht abschließend beziffert werden.

Sachdienliche Hinweise von Zeugen werden unter der Telefonnummer 06151/969-0 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell