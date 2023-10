Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Diebstahl von Bargeld ( kal )

Einbeck (ots)

Im Zeitraum vom 07.10.2023, 23:45 Uhr bis zum 08.10.2023, 00:20 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter ca. 200 Euro Bargeld aus einem Becher, welcher sich auf dem Tresen eines Verkaufsstandes ( Slusheis ) auf dem Möncheplatz in Einbeck befand. Etwaige Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zum Ergreifen des Täters geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Einbeck unter der Rufnummer 05561/3131-0 in Verbindung zu setzen.

