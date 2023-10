Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort ( kal )

Einbeck (ots)

Am Samstag, den 07. Oktober 2023 wendete gegen 20:09 Uhr ein 73-jähriger Fahrer aus einem Einbecker Ortsteil seinen Pkw in der Dr.-Fr.-Uhde-Straße in Einbeck und stieß dabei gegen den geparkten Pkw des 27-jährigen Halters, ebenfalls aus Einbeck. Ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern, wurde der Unfallort verlassen. Eine aufmerksame Zeugin beobachtete jedoch den Vorfall, so dass der verursachende Fahrer ermittelt werden konnte und der Geschädigte seinen Schaden in Höhe von geschätzten 500 Euro erstattet bekommt. Zudem wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

