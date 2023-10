POL-NOM: Balkenbrand

Einbeck (ots) - Am Freitag, den 06. Oktober 2023 wurde gegen 17:50 Uhr das Portemonnaie einer 18-jährigen Einbeckerin aus der geöffneten Handtasche entwendet. Die Handtasche stand für kurze Zeit unbeaufsichtigt auf dem Franz-Cestnik-Platz an der Judenstraße in Einbeck. Wer sachdienliche Hinweise zu der Tat geben kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat in Einbeck unter der Rufnummer 05561/3131-0 in ...

mehr