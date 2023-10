POL-NOM: Alkoholisierter Verkehrsteilnehmer führt Pkw ohne Zulassung

Uslar (ots) - Offensen, Heisebecker Straße 5, Sonntag, 08.10.2023, 14.30 Uhr - 01.18 Uhr OFFENSEN (st) Brandermittlung Aus bislang unbekannter Ursache gerät ein Balken eines ehemaligen Feuerwehrgerätehauses in Offensen in Brand. Durch die eingesetzte Feuerwehr aus Offensen und Fürstenhagen sowie Polizei kann das Feuer schnell gelöscht und ein Ausbreiten des Brandes verhindert werden. Die Ermittlungen dauern an. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Northeim ...

