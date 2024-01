Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Riedstadt-Erfelden: Einbrecher-Duo in Einfamilienhaus

Riedstadt (ots)

In der Hildegard-von-Bingen-Straße brachen am Montag (08.01.), gegen 18.15 Uhr, zwei Kriminelle in ein Einfamilienhaus ein. Die ungebetenen Besucher verschafften sich über die Terrassentür Zugang in die Räumlichkeiten. Ob sie etwas erbeuteten, ist derzeit noch unklar. Beide Flüchtigen sind etwa 1,80 Meter groß und schlank. Einer von ihnen trug eine helle Hose, helle Turnschuhe und eine schwarze Jacke. Sein Begleiter war komplett dunkel gekleidet. Eine Fahndung der Polizei verlief bislang ergebnislos.

Es wird in diesem Zusammenhang um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung gebeten. Der Fall wird beim Kommissariat 21/22 in Rüsselsheim bearbeitet. Hinweise können über die Telefonnummer 06142/6960 mitgeteilt werden.

