POL-DA: Otzberg-Lengfeld: Nachtragsmeldung zu "Vollbrand einer Scheune"

Lorsch (ots) - In der Lessingstraße in Lorsch kam es zwischen dem 05.01.2024 12:00 Uhr und dem 06.01.2024 12:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Beschädigt wurde ein grauer VW Passat, welcher in der Lessingstraße am Fahrbahnrand geparkt war. Der Sachschaden beträgt mindestens 800 Euro. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zum Unfallverursacher machen können, melden sich bitte auf der Polizeistation Heppenheim ...

mehr