Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Zigarettenautomat gesprengt/Wer kann Hinweise geben?

Mörfelden-Walldorf (ots)

Am späten Montagabend (08.01.), kurz vor Mitternacht, sprengten bislang unbekannte Kriminelle einen Zigarettenautomaten in der Rembrandtstraße. Ob sie etwas erbeutet haben, ist derzeit noch unklar. Zigarettenschachteln, die Geldkassette und loses Bargeld verblieben zumindest in Teilen am Tatort.

Ersten Schätzungen zufolge beläuft sich der Schaden am Automat auf mehrere tausend Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 10) unter der Telefonnummer 06142/6960 entgegen.

