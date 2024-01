Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Müllcontainer im Flammen

Brandermittler suchen nach Zeugen

Darmstadt (ots)

Ein Vollbrand eines Müllcontainers im Max-Ratschow-Weg rief am Montag (08.01.) gegen 12 Uhr Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei auf den Plan. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der Container, der in unmittelbarer Nähe eines Mehrfamilienhauses stand, in Brand. Das Feuer beschädigte auch einen Teil der Hausfassade und den darüberstehenden Balkon. Die Feuerwehr Darmstadt war mit 16 Einsatzkräften vor Ort und hatte die Flammen rasch unter Kontrolle. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde durch den Brand glücklicherweise niemand verletzt. Ersten Schätzungen zufolge beläuft sich der Schaden auf mehrere Tausend Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache des zuständigen Kommissariats 10 aus Darmstadt dauern derzeit noch an. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 06151/969-0 entgegengenommen.

