POL-OH: Traktoren-Demo in der Innenstadt von Fulda

Fulda (ots) - Am Freitagnachmittag (22.12.), gegen 16.45 Uhr, kam es in Fulda am Martin-Luther-Platz zu einem Verkehrsunfall mit insgesamt sieben beteiligten Fahrzeugen. Was war passiert? Eine 82-jährige Fuldaerin wollte mit ihrem VW Golf Plus am Seitenstreifen am Martin-Luther-Platz einparken. Dabei verwechselte die Seniorin vermutlich versehentlich Gas und Bremse ihres Automatik getriebenen Fahrzeugs und stieß gegen ...

mehr