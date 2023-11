Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Fahrzeuglack eines in der Hegelstraße abgestellten Peugeots zerkratzt - Polizei bittet um Hinweise

VS-Schwenningen (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag hat ein unbekannter Täter den Fahrzeuglack an der Fahrertür eines vor dem Gebäude Hegelstraße 71 abgestellten Kleintransporters des Typs Peugeot Partner zerkratzt. Durch die Tat entstand an dem Peugeot rund 1000 Euro Sachschaden. Hinweise nimmt die Polizei Schwenningen, Tel.: 07720 8500-0, entgegen.

