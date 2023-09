Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Geldautomatensprengung und Fahndungsmaßnahmen

Nentershausen (ots)

In der frühen Morgenstunden wurde die Polizei über eine Geldautomatensprengung in Nentershausen informiert. Daraufhin wurde eine Fahndung nach dem flüchtigen PKW aufgebaut, die bis in den Großraum Neustadt a.d. Wied / Asbach / Buchholz führte. Derzeit dauern die Fahndungsmaßnahmen an und die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

