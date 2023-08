Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Steinbach-Hallenberg (ots)

Bereits am Freitag in der Zeit von 09:45 Uhr bis 10:15 Uhr ereignete sich eine Unfallflucht auf einem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Hammergasse in Steinbach-Hallenberg. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte einen dort abgestellten Opel und verließ anschließend die Unfallstelle in unbekannte Richtung. Die Suhler Polizei sucht dringend Zeugen. Melden Sie sich bitte telefonisch (03681 369-0) unter Angabe des Aktenezeichens 0222599.

