POL-KN: (VS-Villingen) Fahrer eines Sattelzug-Lastwagens missachtet Durchfahrtsverbot an der über die Brigach führenden Brücke und reißt Höhenbegrenzungsanlage auf der Peterzeller Straße um

Am frühen Dienstagabend hat ein 31-jähriger Fahrer eines Sattelzug-Lastwagens auf der Peterzeller Straße das für die Brücke über die Brigach geltende höhen- und gewichtsbeschränkende Durchfahrtsverbot missachtet und in der Folge eine dort vorhandene Höhenbegrenzungsanlage umgerissen. Der ortsunkundige Mann fuhr gegen 17 Uhr mit einem 40-Tonnen Sattelzug von der Kreuzung Kirnacher Straße kommend auf der Peterzeller Straße in Richtung Mönchweiler. Trotz mehrere Hinweisschilder missachtete der 31-jährige Lastwagenfahrer das für den schweren Sattelzug bestehende Durchfahrtsverbot. In der Absicht, an der folgenden Kreuzung nach rechts auf die Sebastian-Kneipp-Straße abzubiegen, riss der Mann mit dem Lastwagen eine vorhandene Höhenbegrenzungsanlage um und verursachte so mehrere tausend Euro Sachschaden. Nachdem der Lastwagenfahrer, vermutlich zusammen mit einem noch nicht bekannten anderen Verkehrsteilnehmer, die umgerissenen Teile der Höhenbegrenzung zu Seite geschafft hatte, setzte er die Fahrt auf der Sebastian-Kneipp-Straße fort, ohne sich weiter um den angerichteten Schaden zu kümmern. Die eingesetzten Polizeibeamten konnten den Fahrer des Sattelzuges schließlich über eine Spedition ermitteln. Der Mann muss sich nun für die Missachtung des Durchfahrtverbotes, den dabei verursachten Unfall sowie für das unerlaubte Entfernen von der Unfallstelle in einem Strafverfahren verantworten.

