POL-KN: (Bad Dürrheim, B 27

B 33, Schwarzwald-Baar-Kreis) Mit einem Mercedes gegen die Schutzplanken gefahren - 8000 Euro Schaden

Bad Dürrheim, B 27 / B 33, Schwarzwald-Baar-Kreis (ots)

Rund 8000 Euro Blechschaden an einem Mercedes der A-Klasse ist die Bilanz eines Unfalls, der sich am späten Dienstagnachmittag kurz vor der mit einer Lichtzeichenanlage geregelten Kreuzung der Bundesstraße 27 und der Bundesstraße 33 bei Bad Dürrheim ereignet hat. Ein 58-Jähriger fuhr gegen 16.15 Uhr mit einem A-Klasse Mercedes auf der zweispurigen B 27 / B 33 von Donaueschingen in Richtung Bad Dürrheim. Kurz vor der genannten Kreuzung kam der Mann mit seinem Wagen aus nicht bekannten Gründen zu weit nach links und streifte die vorhandenen Mittelschutzplanken der mehrspurigen Fahrbahn. An dem Mercedes entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von etwa 8000 Euro. Personen kamen bei dem Unfall nicht zu Schaden.

