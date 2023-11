Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen, B 27) Einem Reh ausgewichen - Unfall mit Fahrzeugüberschlag fordert eine leicht verletzte Person und Totalschaden an einem älteren Ford Fiesta

VS-Schwenningen, B 27 (ots)

Eine leicht verletzte Person und Totalschaden an einem sich überschlagenen Ford Fiesta sind die Folgen eines Unfalls, der sich Dienstagnacht im Zusammenhang mit einem die Fahrbahn querenden Reh kurz vor der Abfahrt Schwenningen Ost auf der Bundesstraße 27 ereignet hat. Gegen 23.15 Uhr fuhr ein 20-Jähriger mit einem schon älteren Ford Fiesta von der Abfahrt Trossingen kommend auf der B 27 in Richtung Schwenningen. Kurz vor der Abfahrt Schwenningen Ost querte ein Reh die Fahrbahn. Beim Versuch, dem Reh auszuweichen, verlor der junge Autofahrer die Kontrolle über den Ford. In der Folge überschlug sich der Wagen und blieb im angrenzenden Grünstreifen auf dem Dach liegen. Zu einer Berührung mit dem Reh war es nicht gekommen. Der 20-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu und wurde zur weiteren Untersuchung von einem Rettungswagen in das Schwarzwald-Baar Klinikum gebracht. Ein Abschleppdienst übernahm die Bergung und den Abtransport des mit rund 4000 Euro total beschädigten Fords.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell