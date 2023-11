Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen

Lkr. TUT) - Fußgänger wird bei Unfall mit Auto schwer verletzt

Tuttlingen / Lkr. TUT (ots)

Dienstagabend wird ein 26-jähriger Fußgänger bei einem Unfall mit einem Auto schwer verletzt. Gegen 20:15 Uhr überquerte dieser die Fußgängerampel an der Kreuzung Ludwigstaler Straße/Hermannstraße. Eine 50-jährige KIA-Fahrerin, die aus Richtung Stadtmitte kommend, von der Ludwigstaler Straße nach links in die Hermannstraße einbiegen wollte, übersah den Fußgänger und es kam zur Kollision. Bei dieser verletzte sich der Fußgänger schwer und kam zur stationären Behandlung in ein Klinikum. Der Schaden am Auto beläuft sich auf rund 3.000 Euro.

