Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Konstanz und des Polizeipräsidiums Konstanz - Tatverdächtiger zur gefährlichen Körperverletzung vom 01.11. in Schwenningen in Haft

VS-Schwenningen (ots)

Im Zusammenhang mit der gefährlichen Körperverletzung unter Verwendung eines Messers am 01. November 2023 am Bahnhof in Schwenningen (wir berichteten bereits: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110973/5641118) erließ das Amtsgericht Konstanz Haftbefehl gegen den 31-jährigen Hauptverdächtigen. In Zusammenarbeit der Beamten des Kriminalkommissariats Villingen-Schwenningen und des Polizeireviers Schwenningen wurde der Mann am vergangenen Donnerstag, 16.11., festgenommen und nach der Vorführung beim zuständigen Haftrichter in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen dauern an.

Ursprungsmeldung vom 03.11.2023:

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Konstanz und des Polizeipräsidiums Konstanz - Gefährliche Körperverletzung durch Messer (01.11.2023 - VS-Schwenningen)

Zwischen einer Gruppierung syrischer und einer Gruppierung afghanischer Staatsangehöriger ist es am Mittwochabend gegen 19.00 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung auf dem Bahnhofsvorplatz in VS-Schwenningen gekommen. Im Verlauf des Streits zog ein 31-jähriger Syrer ein Messer und führte Stichbewegungen in Richtung eines 19 Jahre alten Afghanen aus, der hierbei verletzt wurde. Der Verletzte konnte nach einer ambulanten medizinischen Behandlung das Klinikum wieder verlassen. Zudem hatte ein weiterer 19-jähriger Syrer versucht, einen jugendlichen Afghanen mit einem Messer zu verletzen, der Jugendliche konnte jedoch durch eine Ausweichbewegung eine Verletzung vermeiden. Nach erfolgten Fahndungsmaßnahmen konnten mehrere der Beteiligten festgestellt werden. Das Kriminalkommissariat Villingen-Schwenningen hat entsprechende Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Telefon 07721 601-0 zu melden. In wie weit mögliche Zusammenhänge zu einer ähnlich gelagerten Auseinandersetzung am 11. August 2023 am Bahnhof Villingen bestehen, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

