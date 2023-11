Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Aldingen

Lkr. TUT) - Fahrradfahrer wird bei Unfall verletzt

Aldingen / Lkr. TUT (ots)

Dienstagabend hat es in Aldingen einen Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person gegeben. Gegen 22:15 Uhr war eine 54-jährige Volvo-Fahrerin auf der Rubäckerstraße unterwegs und wollte von dieser in die Brunnenstraße einbiegen. Hierbei übersah sie einen 25-jährigen Fahrradfahrer, der sich auf der Vorfahrtsstraße in Richtung Stadtmitte befand und es kam zur Kollision. Der Fahrradfahrer stürzte und verletzte sich leicht. Die anwesenden Kräfte des Rettungsdienstes versorgten ihn vor Ort und lieferten ihn zur weiteren Behandlung in ein Klinikum ein. Der Gesamtschaden an Auto und Fahrrad beläuft sich auf rund 500 Euro.

