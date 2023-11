Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Eine schwer verletzte Frau bei Unfall auf der Marxstraße (12.11.2023)

Rottweil (ots)

Bei einem Unfall am Sonntagabend, gegen 19.15 Uhr, im Kreisverkehr auf der Marxstraße ist eine Fußgängerin schwer verletzt worden. Ein 50-jähriger Fahrer eines Kia Sportage war im Kreisverkehr Hausener Straße/Schramberger Straße/ Marxstraße unterwegs und beabsichtigte diesen über die Ausfahrt Marxstraße zu verlassen. Hierbei erfasste der Mann eine 35 Jahre alte Fußgängerin, die auf dem Fußgängerüberweg die Marxstraße überquerte. Durch die Wucht des Aufpralls wurde die Frau auf die Gegenfahrbahn geschleudert und verletzte sich dabei schwer. Ein Rettungswagen brachte sie in eine Klinik. Am Kia entstand nach Schätzungen der Polizei ein Blechschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro.

