Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil

Landkreis Rottweil) Verkehrsunfallflucht (11.11.2023)

Konstanz (ots)

Am Samstag gegen 20:50 Uhr kam es am Kreisverkehr B27/L424 zu einem Verkehrsunfall mit 2 beteiligten Fahrzeugen. Der Fahrer eines Pkw Renault Laguna fuhr von der L 424 aus Richtung Villingendorf kommend in den Kreisverkehr ein. Bisher unbekannter Pkw-Lenker fuhr die B27 vom Kreisverkehr Hegneberg kommend ebenfalls in den Kreisverkehr ein und übersah hierbei den vorfahrtberechtigten Pkw Renault Laguna. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeugfronten. Der Renault wurde nach links auf die Grünfläche des Kreisverkehrs abgewiesen. Der Verursacher entfernt sich ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern von der Unfallörtlichkeit in Richtung B27 Schömberg. Am Renault entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3´000 Euro. Beim Verursacher soll es sich um eine schwarze Limousine gehandelt haben, welche an der linken Fahrzeugfront beschädigt sein müsste. Die Polizei sucht nun Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben. Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Rottweil unter Tel. 0741 477-0 erbeten.

