Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottenburg am Neckar

Landkreis Rottweil) Verkehrsunfallflucht (11.11.2023)

Konstanz (ots)

Am Samstag gegen 17:20 Uhr beabsichtigte ein Reisebus an der AS Rottenburg auf die Autobahn A81 in FR Süden aufzufahren. In der Kurve auf dem Zubringer zum Beschleunigungsstreifen wurde der Reisebus von einem Kleintransporter verbotswidrig rechtseitig mit zu geringem Seitenabstand überholt. Hierbei streifte der Kleintransporter den Reisebus. Auf eine Länge von etwa 6 m wurde die Seitenwand vom Reisebus sowie die Fahrgasttüre erheblich beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 10´000 Euro. Der Fahrer und die 14 Fahrgäste im Bus blieben unverletzt. Das Verursacherfahrzeug entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Es soll sich um einen weißen Kleintransporter ohne Seitenfenster, möglichweise Sprinter der Marke Mercedes Benz gehandelt haben. Zeugenhinweise werden an den Verkehrsdienst Zimmern ob Rottweil unter Tel. 0741 34879-0 erbeten.

