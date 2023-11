Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Einbruch in Wohnung (11.11.2023)

Konstanz (ots)

Am Samstag in der Zeit von 17:30 Uhr bis 23:45 Uhr wurde in der Geschwister-Scholl-Straße in eine Wohnung innerhalb eines Mehrfamilienhaus eingebrochen. Als der Geschädigte nach Hause kam, stand die Terrassentüre offen und sämtliche Schränke waren nach Wertgegenständen durchsucht. Ein Diebstahlsschaden konnte bisher nicht festgestellt werden. Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Donaueschingen unter Tel. 0771 83783-0 erbeten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell