Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Einbruchsdiebstahl (10.11.2023)

Konstanz (ots)

Am Freitag in der Zeit von 14:00 Uhr bis 21:45 Uhr wurde in der Talstraße ein Einbruch in ein Wohnhaus verübt. Bisher unbekannte Täterschaft hebelte vermutlich mittels Schraubendreher ein Fenster im Bereich der schlecht einsehbaren Gebäuderückseite auf und durchwühlte die gesamte Wohnung nach Wertgegenständen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden mehrere Stücke Modeschmuck entwendet. Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Donaueschingen unter Tel. 0771 83783-0 erbeten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell