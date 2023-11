Rottweil/Hausen (ots) - Zu einem Wohnungseinbruch kam es am Freitagabend (10.11.23) in Rottweil, Teilort Hausen, in der Rotensteiner Straße. Aufmerksame Nachbarn teilten der Polizei gg. 20:30 Uhr Unregelmäßigkeiten in der Wohnung der Nachbarn mit. Als die Polizei vor Ort eintraf konnte festgestellt werden, dass eine Balkontüre aufgehebelt wurde. Die Täterschaft ...

