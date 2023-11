Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg

Landkreis Rottweil) Sachbeschädigung in öffentlicher Toilette (11.11.2023)

Konstanz (ots)

Am Samstag gegen 12:30 Uhr wurde in der öffentlichen Toilette in der Marktstraße eine Sachbeschädigung begangen. Bisher unbekannte Täterschaft hatte eine Rolle Toilettenpapier angezündet. Ein Besucher entdeckte die noch rauchende Toilettenpapierrolle und konnte diese löschen. Ein Einsatz der Feuerwehr war nicht erforderlich. Ein Sachschaden an der sonstigen Einrichtung entstand nicht. Ein Tatverdacht richtet sich gegen 2 Kinder, welche ein orangefarbenes Fahrrad mit sich führten. Diese hatten laut Zeugen unmittelbar vor der Brandentdeckung die Toilette verlassen.

