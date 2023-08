Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Festnahme nach Einbruch

Soest (ots)

Am 10. August, um 00:50 Uhr, wurde der Polizei durch den zuständigen Sicherheitsdienst ein Einbruchalarm am Raiffeisen-Markt auf dem Nottebohmweg in Soest gemeldet. Ein 39-jähriger Mann aus Polen verschaffte sich gewaltsam Zutritt zu anliegenden Büroräumen und konnte durch die hinzugerufenen Polizeibeamten noch im Objekt gestellt werden. Zunächst brach er das Schloss eines Zufahrtstors auf, um auf das Gelände zu gelangen und hebelten dann mit einem Hammer ein Bürofenster auf. Über eine Leiter kletterte er durch das Fenster in die Büroräume und durchsuchte die Schränke. Als die Beamten am Tatort eintrafen, versuchte sich der 39-Jährige im Objekt zu verstecken. Als er entdeckt wurde, ließ er sich widerstandslos festnehmen. Da der 39-Jährige keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, wurde er aufgrund der bestehenden Fluchtgefahr vorläufig festgenommen. Die Kriminalpolizei erschien am Tatort zur Spurensicherung und hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. (ja)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell