Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Kind verletzt

Rüthen (ots)

Am gestrigen Mittwochnachmittag kam es gegen 15 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Haarstraße, in Höhe der Hausnummer 20. Eine 69-jährige Frau aus Delbrück befuhr mit ihrem Seat die Haarstraße in östliche Richtung. In Höhe der Unfallstelle fuhr unvermittelt ein 4-jähriges Mädchen aus Rüthen mit seinem Kinderfahrrad zwischen geparkten Fahrzeugen auf die Fahrbahn. Trotz der sofort eingeleiteten Vollbremsung der 69-Jährigen, kam es zur Kollision, bei der das Kind glücklicherweise nur leichte Verletzungen erlitt.(dk)

