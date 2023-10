Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Wildeshausen: Zwei Küchenbrände in Mehrfamilienhaus

Delmenhorst (ots)

Am Samstag, 28.10.2023, gegen 12:00 Uhr, wurde über den Notruf der Feuerwehr ein Brand in der Hermann-Ehlers-Straße in Wildeshausen gemeldet. Ein Bewohner, der gerade in der brandbetroffenen Wohnung schlief, wurde zuvor durch einen piependen Rauchmelder und Brandgeruch geweckt. Die Erkundung durch anrückende Feuerwehrkräfte ergab, dass es sich um einen Brand in der Küche im Erdgeschoss handelte. Dieser wurde vermutlich durch angeschmortes Essen verursacht. Durch ein schnelles Eingreifen konnte das Feuer gelöscht und ein Übergreifen auf die Wohnung verhindert werden. Während der Evakuierungsmaßnahmen wurde schließlich noch ein zweiter Küchenbrand in einer weiteren Wohnung festgestellt, bei dem lediglich der Kochtopf entfernt werden musste. Insgesamt waren 24 Feuerwehrkräfte im Einsatz. Ein Bewohner erlitt eine Rauchgasvergiftung und musste einem Krankenhaus zugeführt werden. Die entstandene Schadenshöhe wird auf 10.000EUR geschätzt.

