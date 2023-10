Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Ladendiebstahl in Wildeshausen ++ Täter führt zudem PKW unter Btm-Einfluss

Delmenhorst (ots)

Am Freitag, 27.10.2023, kam es gegen 13:30 Uhr zu einem Ladendiebstahl in einem Lebensmittelmarkt am Huntetor in Wildeshausen. Während der Sachverhaltsaufnahme stellte sich heraus, dass die Tat von den beiden 30- bzw. 22-jährigen Beschuldigten aus Herzlake gemeinschaftlich begangen worden war. Zudem stand der 30-Jährige, der im Vorfeld der Tat einen PKW geführt hatte, unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, weshalb neben der Anzeige wegen Ladendiebstahls gegen ihn noch ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und eine Blutentnahme durchgeführt wurde.

