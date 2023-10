Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Einbruch in Wohnhaus in Tweelbäke (Gem. Hatten) ++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Ein Wohnhaus an der Hatter Landstraße in Tweelbäke war am Freitag im Zeitraum 11:00 - 11:50 Uhr das Ziel eines Einbruchs. Dabei wurde nach Aufhebeln eines Fensters im Inneren nach Wertgegenständen gesucht. Entwendet wurden schließlich Bargeld, Schmuck und ein Würfeltresor. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wildeshausen unter Tel. 04431/9410 zu melden.

