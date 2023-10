Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch: Informationsveranstaltungen zum Tag des Einbruchschutzes

Delmenhorst (ots)

Die dunkle Jahreszeit beginnt und am Sonntag, 29. Oktober 2023 werden die Uhren auf Winterzeit und damit eine Stunde zurückgestellt. Eine "gewonnene" Stunde, um über effektiven Einbruchschutz nachzudenken.

In der dunklen Jahreszeit werden vermutlich wieder vermehrt Einbrüche zu verzeichnen sein. Gründe für den Anstieg der Wohnungseinbrüche in der dunklen Jahreszeit gibt es viele: Zum einen sinkt für potentielle Täter aufgrund der früher einsetzenden Dunkelheit das Entdeckungsrisiko. Zum anderen lässt während der Wintermonate die soziale Kontrolle insgesamt nach, da sich die Bürgerinnen und Bürger weniger im Freien aufhalten und so verdächtige Personen oder Einbruchsgeräusche in Wohngebieten seltener auffallen.

Rund um den bundesweiten "Tag des Einbruchschutzes" wird die Polizei bei Veranstaltungen über Einbruchschutz informieren. In unserem Zuständigkeitsbereich finden Termine am

- Mittwoch, 01. November 2023, 09:00 - 12:00 Uhr, in der Innenstadt von Delmenhorst - Freitag, 03. November 2023, 09:00 - 11:30 Uhr, auf dem Wochenmarkt in Nordenham - Mittwoch, 08. November 2023, 09:00 - 12:30 Uhr, auf dem Wochenmarkt in Brake

statt. Das Präventionsteam der Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch freut sich auf Besuch.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell