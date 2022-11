Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

BPOL-F: Wildunfall an der Schnellfahrstrecke

Elz/Landkreis Limburg-Weilburg (ots)

Bei der Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main ging am Montagabend die Meldung eines Lokführers ein, dass er gegen 19.20 in Höhe von Elz, auf der Fahrt von Köln nach Frankfurt am Main etwas überfahren hätte. Aufgrund dieser Meldung wurden die Gleise für den Zugverkehr gesperrt und Beamte der Bundespolizei suchten den Bereich ab. Hierbei fanden sie ein Reh, dass offensichtlich von dem ICE erfasst und tödlich verletzt wurde. Nachdem das tote Tier aus dem Gleisbereich entfernt war, konnten die Sperrungen nach etwa einer halben Stunde wieder freigegeben werden. Durch den Vorfall kam es bei insgesamt 14 Zugverbindungen zu Verspätungen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main, übermittelt durch news aktuell