Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Alkoholisierter Fahrzeugführer in Delmenhorst

Delmenhorst (ots)

Am Freitag, 27.10.2023, wurde gegen 19:40 Uhr ein 63-jähriger Delmenhorster, der mit dem Pkw auf der Dwoberger Straße unterwegs war, einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei wurde in der Atemluft des Fahrzeugführers Alkoholgeruch wahrgenommen. Ein entsprechender Test führte zu einer Atemalkoholkonzentration von 1,48 Promille, so dass auf Grundlage des eingeleiteten Ermittlungsverfahrens eine Blutentnahme beim Beschuldigten durchgeführt und dessen Führerschein beschlagnahmt wurde.

