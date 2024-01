Ober-Ramstadt (ots) - Am Dienstagmorgen (09.01.) kam es in der Straße "Am Hohen Rain" zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus. Gegen 8 Uhr alarmierte ein Zeuge die Rettungsleitstelle Darmstadt-Dieburg, ehe diese die Leitstelle der Polizei unterrichtete. Eine umgehende Entsendung von Einsatzkräften der benachbarten Feuerwehren führte dazu, dass der Brand etwa eine ...

