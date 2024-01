Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Heppenheim: Auto mutwillig zerkratzt/Zeugen gesucht

Heppenheim (ots)

Am Montag (08.01.), in der Zeit zwischen 9.00 und 11.00 Uhr, kam es in der Bahnhofstraße zu einer mutwilligen Sachbeschädigung eines Autos. Unbekannte zerkratzten die Beifahrerseite eines dort abgestellten weißen Opel Mokka. Es entstand ein Schaden von etwa 1500 Euro. Der Opel war in der Vergangenheit schon wiederholt durch Zerstechen der Reifen und Zerkratzen des Lacks in das Visier von Unbekannten geraten.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich bitte an die Polizei in Heppenheim (Kommissariat 41) unter der Telefonnummer 06252/706-0.

