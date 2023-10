POL-GÖ: (502/2023) Zwei Einbrüche bei Abwesenheit der Hauseigentümer - Polizei sucht Zeugen

Göttingen (ots) - Bad Lauterberg, Schulstraße in Höhe Hausnummer 16 Freitag, 06. Oktober 2023, zwischen 11.30-12.45 Uhr BAD LAUTERBERG (lg) - Am vergangenen Freitag (06.10.23) ist es in der Schulstraße in Bad Lauterberg (Landkreis Göttingen) zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Ein bislang unbekanntes ...

mehr