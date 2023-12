POL-PIKIB: Vermisste 17-jährige aus Eisenberg (Pfalz)

Kirchheimbolanden (ots) - Am Freitag, den 01.12.2023, kam es zwischen 20:20 Uhr und 20:30 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in Marnheim in der Bahnhofstraße Höhe der dortigen Eisenbahnbrücke. Ein PKW streifte beim Durchqueren der Unterführung ein wartendes Fahrzeug und entfernte sich anschließend von der Unfallörtlichkeit ohne seiner Pflichten nachzukommen. Am Fahrzeug entstand Sachschaden. Bei sachdienlichen Hinweisen wenden Sie sich bitte an die Polizeiinspektion ...

