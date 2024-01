Polizeipräsidium Südhessen

POL-ERB: Verkehrsunfallflucht

Höchst Odw. (ots)

Breuberg (ots): Am Donnerstag (11.01.) gegen 17:15 Uhr kam es in der Höchster Straße zu einem Zusammenstoß zwischen einem Motorroller und einem weißen Kastenwagen. Der unbekannte Rollerfahrer soll ersten Ermittlungen zufolge aus der Karl-Marx-Straße in die Höchster Straße eingebogen sein, ohne die Vorfahrt des Kastenwagens zu beachten. Nach dem Unfall soll der Zweiradfahrer mit seinem Roller über die Karl-Marx-Straße geflohen sein. Der Flüchtige, der keinen Helm trug, soll etwa 15-20 Jahre alt gewesen sein, habe helle Hautfarbe und trug angeblich eine dunkle Winterjacke mit Kapuze. Der Sachschaden am Kastenwegen beläuft sich auf 500EUR. Hinweise zu dem Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Höchst unter der Telefonnummer 06163 / 9410 entgegen.

Berichterstatter: Polizeikommissar Mühlhahn

