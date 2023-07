Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Geschwindigkeitsüberwachung nach Bürgerbeschwerden

Vettelschoß (ots)

Nach Bürgerbeschwerden führte die Bereitschaftspolizei im Auftrag der Polizei Linz/Rhein am 27.07.2023 Geschwindigkeitsmessungen in Vettelschoß durch. Bei der Messung in der Michaelstraße wurden insgesamt drei Verkehrsteilnehmer festgestellt, die zu schnell unterwegs waren und entsprechende Ordnungswirdrigkeitenverfahren eingeleitet. Die Messung in der Straße Am Backeshof ergab keine Geschwindigkeitsverstöße.

