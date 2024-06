Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Ravensburg (ots)

Meckenbeuren

Pkw übersieht Rollerfahrer

Schwere Verletzungen zog sich am Dienstagmorgen gegen 10:26 Uhr der 56-jähriger Fahrer eines Motorrollers zu, als er die Hauptstraße in Richtung Ravensburg befuhr und von einem 56-jährigen Pkw-Fahrer übersehen wurde. Der Unfallverursacher wollte mit seinem Skoda Fabia von der Bahnhofstraße nach links in die Hauptstraße einbiegen und übersah hierbei den vorfahrtsberechtigen Rollerfahrer. Bei dem Zusammenstoß kommt der Rollerfahrer zu Sturz und verletzte sich schwer, so dass er in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht wurde. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von ca. 3000 Euro.

Friedrichshafen

Selbstbedienungsautomat aufgebrochen

In der Nacht von Montag auf Dienstag brachen bislang unbekannte Täter bei einem landwirtschaftlichen Anwesen in Hirschlatt einen Selbstbedienungsautomaten auf. Die Täterschaft versuchten zuerst den Automaten aufzuhebeln, als dies jedoch scheiterte nahmen sie eine Spitzhacke, welche sich zufällig in der Nähe befand, und brachen so den Selbstbedienungsautomaten auf. Anschließend entwendeten sie das im Automaten befindliche Bargeld in Höhe von ca. 1000 Euro und flüchteten in unbekannte Richtung. Durch die brachiale Gewalteinwirkung entstand am Selbstbedienungsautomaten ein Sachschaden von ca. 5000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell