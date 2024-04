Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Angeschossene Taube übergeben

Mainz-Weisenau (ots)

Am Dienstag wird bei der Mainzer Polizei ein Vorfall zur Anzeige gebracht, bei welchem eine Taube durch einen bislang unbekannten Täter angeschossen wurde. Das Tier wurde auf einem Supermarkt Parkplatz in der Hechtsheimer Straße in Mainz-Weisenau aufgefunden und durch Tierschützer in Obhut genommen. Durch Tierschützer wurde die Taube einem Tierarzt vorgestellt, wo das verletzte Tier untersucht und operativ behandelt wurde. Hiernach konnte ein Projektil aus dem Taubenkörper entfernt werden, welches der Polizei zur Beweissicherung übergeben wurde. Es kann nach dem Eingriff davon ausgegangen werden, dass das Tier in gewissem Maße beeinträchtigt bleibt. Durch wen die Taube angeschossen wurde ist derzeit noch unklar und Gegenstand eines Ermittlungsverfahrens wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz. Nach derzeitigen Ermittlungsstand wurde das Projektil vermutlich aus einer Luftdruckwaffe abgefeuert. Die Ermittlungen dauern an.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Vorfall oder eine Personenbeschreibung zu dem Täter geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell