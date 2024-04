Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Neustadt Mann beleidigt Radfahrerin

Mainz - Neustadt (ots)

Am 08.09.24, gegen 08:45 Uhr kam es zu einer Auseinandersetzung in der Nahestraße. Laut Angaben einer Fahrradfahrerin war es im Vorbeifahren zu einer Berührung mit einem Passanten gekommen. Dieser folgte der Radlerin bis zur Kreuzung Nahestraße/Rheinallee, wo sie verkehrsbedingt warten musste. Scheinbar durch die Berührung verärgert, beleidigte der Mann sie dort und trat gegen ihr Fahrrad, wie die 26-jährige Mainzerin angab. Danach schlug er sie auf den Arm. Anschließend entfernte er sich und stieg in einen Linienbus in der Nähe ein. Beamte der Polizeiinspektion Mainz 2 kamen vor Ort. Es wird nun wegen Beleidigung, Sachbeschädigung und Körperverletzung gegen den Mann ermittelt, dessen Personalien bisher noch unbekannt sind.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell