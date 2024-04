Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Gonsenheim Weißer Porsche Cayenne wird von Polizei gestoppt

Mainz - Gonsenheim (ots)

Aufgefallen war das Fahrzeug den Polizeibeamten, als es in der Straße "Am Schützenweg" in Fahrtrichtung "An der Bruchspitze" immer wieder waghalsige Überholmanöver durchgeführt hatte. Nachdem die Beamten dem Fahrer mit ca. 120 km/h innerorts gefolgt waren, konnte er angehalten und kontrolliert werden. Der 34-jährige Mainzer gab dabei an, aufgrund einer familiären Notsituation schnell gefahren zu sein. Wenig später meldete sich ein Zeuge, der beobachtet hatte, wie der weiße Porsche Cayenne nach der polizeilichen Kontrolle über eine rote Ampel gefahren war. Er selbst hatte dabei in der Straßenbahn gesessen. Auf den Mainzer Fahrer werden nun mehrere Bußgelder zukommen. Er muss sich außerdem auf ein dreimonatiges Fahrverbot sowie 2 Punkten in Flensburg einstellen, da er innerorts zu schnell unterwegs war.

Wer das Fahrverhalten vom Fahrer des weißen Porsche Cayenne beobachten konnte oder selbst in eine gefährliche Situation geraten ist, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-4210 zu melden. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

