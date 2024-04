Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Diebstahl von Fahrrad durch Zeugen verhindert

Mainz-Oberstadt (ots)

Am vergangenen Freitagabend, gegen 22:20 Uhr, konnte durch Zeugen ein Diebstahl von einem E-Bike verhindert werden. Passanten beobachteten, wie zwei Personen ein E-Bike in der Martin-Luther-Straße in Richtung Hechtsheimer Straße trugen. Als sie die Passanten erblickten ließen die beiden Personen das E-Bike an Ort und Stelle stehen und flüchteten in Richtung Landwehrweg. Das Ganze kam den Passanten so verdächtig vor, dass sie die Mainzer Polizei hinzuriefen. Durch eine Polizeistreife wurde das Fahrrad zunächst überprüft und aufgrund der ungeklärten Eigentumsverhältnisse vorübergehend gesichert. Kurze Zeit später erschien der rechtmäßige Besitzer des Fahrrades auf der Mainzer Altstadt Wache, da er nun mehr den Verlust seines Fahrrades festgestellt hatte. Seinen Angaben nach hatte er das Fahrrad zuvor mit einem Fahrradschloss entsprechend gesichert. Das Fahrrad konnte somit an seinen rechtmäßigen Besitzer herausgegeben werden. Hinweise und Personenbeschreibungen zu den Tätern liegen derzeit keine vor.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall oder zu den zwei unbekannten Personen geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Damit Sie ihr Fahrrad vor einem möglichen Diebstahl schützen können, reicht es bereits aus kleinere Maßnahmen für die Sicherheit ihres Fahrrades zu treffen. Tipps zum Thema Diebstahlschutz für Fahrrad können auf der Webseite der www.polizei-beratung.de nachgelesen werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell